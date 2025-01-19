Политолог оценил риски срыва соглашения между Израилем и ХАМАС

Существует вероятность срыва соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Об этом в разговоре с телеканалом «Звезда» заявил политолог Леонид Савин.

«Будут определенные проблемы с реализацией соглашения, потому что израильская сторона регулярно показывала себя как не выполняющая обязательства», - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что в Тель-Авиве имеются внутренние разногласия по данному вопросу. Также в Израиле считают Палестину своей территорией.

«Есть риск, что все это сорвется. Сделка, конечно, приурочена к приходу Трампа, чтобы сгладить возможные противоречия в будущем между Израилем и Соединенными Штатами. Но я бы скептически отнесся к выполнению именно со стороны Израиля своих обязательств», - подчеркнул Леонид Савин.

Напомним, сегодня ровно в 12:15 по московскому времени вступило в силу прекращение огня в секторе Газа. Это произошло после того, как Тель-Авив получил от ХАМАС список заложников, которые будут освобождены.