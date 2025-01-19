Востоковед озвучила мотивацию Нетаньяху в прекращении конфликта в Газе

Экономика Израиля серьезно пострадала с момента обострения конфликта. Это и стало одной из причин согласиться на прекращение огня в Газе. Такое предположение сделала востоковед Каринэ Геворгян в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, этот аргумент использует израильский премьер Биньямин Нетаньяху в разговоре с радикалами, выступающими против прекращения огня. Она также отметила, что этот договор может помочь в разрешении конфликта Израиля и ХАМАС при определенных условиях.

«Если не будет провокаций с обеих сторон, то да, можно сказать, что процесс пошел. Но я не исключаю возможности провокаций, учитывая напряженность в этой зоне», - заявила эксперт.

Ранее политолог Леонид Савин в разговоре с телеканалом «Звезда» заявил, что могут возникнуть проблемы в соблюдении соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу 19 января.