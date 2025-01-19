Украинские боевики замуровали жительницу Ильинки в собственном доме, а ее мужа расстреляли прямо во дворе. О зверствах со стороны ВСУ рассказала «Звезде» ее соседка.

«Металлом заварили, а человека привязали на ворота и расстреляли», - рассказала женщина.

Она добавила, что от дома женщины почти ничего не осталось, спать приходится в подвале.

Другая жительница Ильинки поделилась, что нацисты выгнали ее из собственного дома и устроили там казарму и опорный пункт. Но задержатся им надолго там не удалось - националисты нашли в подвале домашнее вино, выпили его и устроили пожар.

По словам жительницы, боевики выпрыгивали из окон горящего дома в неадекватном состоянии, бросив свои автоматы.

Сейчас Ильинка находится под контролем российских вооруженных сил. О ее освобождении Минобороны России сообщило в ноябре. В ходе боев за населенный пункт военнослужащим ВС РФ удалось завладеть радиостанцией украинских войск.