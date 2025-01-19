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«Все в прямом эфире»: штурмовик рассказал, как перехватили переговоры ВСУ в Ильинке

Украинский боевик, несущий радио, отказывался сдаваться и был уничтожен.
Алексей Курильченко Варвара Шрадер 2025-01-19 13:47:52
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В ходе боев за населенный пункт Ильинка российским бойцам удалось завладеть радиостанцией украинских войск. Вражеский боевики, владевший устройством, отказывался сдаваться и пытался спрятать во дворе жилого дома. Российские штурмовики сбросили на него боеприпас и окружили. Об этом «Звезде» рассказал командир взвода с позывным Варяг.

«Сдаваться отказался, поэтому был уничтожен. И то есть у него радиостанцию получили и в дальнейшем уже радиоперехваты - все сведения получали в прямом эфире», - рассказал Варяг.

Для того, чтобы выбить украинских боевиков из поселка, российским бойкам потребовалось две недели. По словам штурмовиков, командование запугивает украинских солдат еще на этапе подготовки и запрещает им сдаваться в плен. 

Об освобождении Ильинки Министерство обороны России сообщило в ноябре. Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Центр». Они сделали это в результате активных наступательных действий.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#штурмовик #радиостанция #наш эксклюзив #Ильинка
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