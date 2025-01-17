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В Кремле негативно оценили договор Украины и Британии о сотрудничестве в Азовском море

Дмитрий Песков подчеркнул, что Азовское море является внутренним морем России.
Алексей Курильченко 2025-01-17 11:26:36
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Кремль негативно оценил положение «Столетнего договора» между Украиной и Великобританией об усилении военного сотрудничества в Азовском море - внутреннем море России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это действительно внутреннее море России. Там вряд ли может идти речь о взаимодействии Украины и Великобритании», - заявил Песков журналистам.

Отметим, что Азовское море было признано внутренним морем России в конце 2023 года. Как отметил занимавший тогда должность министра обороны РФ Сергей Шойгу, изменение статуса Азовского моря позволило восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом и Крымом.

Напомним, что 16 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл на Украину, где был подписан договор о «столетнем сотрудничестве» между Украиной и Соединенным Королевством. Он охватит оборонную, научную, энергетическую и другие сферы.

#в стране и мире #Украина #Великобритания #Дмитрий Песков #Азовское море
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