Существует вероятность того, что в 2025 году Украина прекратит свое существование. Такое мнение выразил помощник президента РФ Николай Патрушев в беседе с kp.ru.

По его мнению, принуждение к неонацизму силой, а также ярая русофобия приводят к разрушению процветающих городов, таких как Днепропетровск, Харьков и Одесса.

«Не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит свое существование», - приводит его слова газета.

Политик подчеркнул, что украинский народ, несмотря ни на что, остается братским народом для россиян. Кроме того, гражданам РФ небезразлично, что происходит на Украине в текущий момент.