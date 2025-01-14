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Патрушев допустил полное исчезновение Украины в 2025 году

Помощник президента РФ подчеркнул, что россиянам не все равно, что происходит в Киеве.
Глеб Владовский 2025-01-14 17:03:21
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Globallookpress

Существует вероятность того, что в 2025 году Украина прекратит свое существование. Такое мнение выразил помощник президента РФ Николай Патрушев в беседе с kp.ru.

По его мнению, принуждение к неонацизму силой, а также ярая русофобия приводят к разрушению процветающих городов, таких как Днепропетровск, Харьков и Одесса.

«Не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит свое существование», - приводит его слова газета.

Политик подчеркнул, что украинский народ, несмотря ни на что, остается братским народом для россиян. Кроме того, гражданам РФ небезразлично, что происходит на Украине в текущий момент.

#в стране и мире #Украина #РФ #николай патрушев #исчезновение
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