ХАМАС освободил трех заложников в рамках сделки по обмену

Военное крыло палестинского движения ХАМАС освободило трех заложников в рамках сделки по обмену пленными с Израилем. Об этом заявил представитель бригад Абу Убейда. Возраст освобожденных - от 24 до 31 года.

«В рамках сделки по обмену пленными бригады "Аль-Кассам" решили освободить в воскресенье трех сионистских пленных», - говорится в заявлении.

Также в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил о получении списка заложников, которых ХАМАС освободит на первом этапе сделки. Издание Times of Israel опубликовало имена освобожденных - Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер.

Напомним, что 19 января вступит в силу договор о прекращении огня в секторе Газа на 42 дня. При посредничестве Катара, Египта и США, Израиль и ХАМАС достигли соглашения, в том числе и относительно возвращения заложников. Известно, что Тель-Авив в рамках сделки освободит более 1 890 палестинских заключенных.