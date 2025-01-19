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ХАМАС освободил трех заложников в рамках сделки по обмену

Израиль уведомил о получении списка освобожденных пленных.
Алексей Курильченко 2025-01-19 11:41:06
© Фото: Fabian Sommer, dpa, Globalookpress

Военное крыло палестинского движения ХАМАС освободило трех заложников в рамках сделки по обмену пленными с Израилем. Об этом заявил представитель бригад Абу Убейда. Возраст освобожденных - от 24 до 31 года.

«В рамках сделки по обмену пленными бригады "Аль-Кассам" решили освободить в воскресенье трех сионистских пленных», - говорится в заявлении.

Также в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявил о получении списка заложников, которых ХАМАС освободит на первом этапе сделки. Издание Times of Israel опубликовало имена освобожденных - Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер.

Напомним, что 19 января вступит в силу договор о прекращении огня в секторе Газа на 42 дня. При посредничестве Катара, Египта и США, Израиль и ХАМАС достигли соглашения, в том числе и относительно возвращения заложников. Известно, что Тель-Авив в рамках сделки освободит более 1 890 палестинских заключенных.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #ХАМАС #заложники
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