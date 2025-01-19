В Словакии озвучили потери Европы из-за остановки транзита газа из РФ

Европа из-за остановки транзита российского газа через Украину может потерять 70 миллиардов евро. Такое заявление сделал заместитель председателя словацкого парламента Тибор Гашпар.

«Есть ощущение, что Зеленский решает вопросы таким образом, как будто проснулся рано утром», - цитирует ТАСС слова политика.

Тибор Гашпар добавил, что Словакия намерена реагировать на действия Украины. Например, планируется накладывать вето на решения Еврокомиссии и ЕС о выделении денег Киеву.

Напомним, на днях премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял о намерении предпринять ответные действия, если украинские власти не отменят свое решение по поводу транзита газа. Политик в разговоре с немецким канцлером Олафом Шольцем отметил, что прекращение поставок «голубого топлива» из России нанесет ущерб всему Европейскому союзу.

Ранее Роберт Фицо заявил, что уже «сыт по горло» Владимиром Зеленским, который «бегает по Европе, только попрошайничает и шантажирует».