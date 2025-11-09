МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Лавров: инициатива Путина по ДСНВ лишена двойного дна

По словам главы МИД России, инициатива Путина по ДСНВ не требует обсуждения и говорит сама за себя.
Игнат Далакян 2025-11-09 11:07:34
© Фото: Кирилл Зыков, РИА Новости

Инициатива президент России Владимира Путина о сохранении после февраля 2026 года ограничений, которые заложены в Договоре о стратегических и наступательных вооружениях, проста и не требует углубленного обсуждения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

«Она лишена "двойного дна", предельно проста для понимания», - сказал он.

Глава российского МИД добавил, что практическая реализация этой идеи не потребует специфических дополнительных усилий.

«Поэтому не видим необходимости в углубленном обсуждении нашей идеи», - заявил министр.

Он также отметил, что шаг со стороны России отвечает интересам обеих сторон и всего мирового сообщества. Глава российского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что результат будет положительным.

Ранее Владимир Путин объявил, что Россия готова после 5 февраля следующего года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. По словам главы государства, шаги по соблюдению ограничений в соответствии с договором принесут результат, если Соединенные Штаты ответят взаимностью.

В свою очередь глава Белого дома Дональд Трамп называл предложение российского президента по ДСНВ хорошей идеей. В Кремле эти слова приветствовали и отметили, что это дает основание для оптимизма.

