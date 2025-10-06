МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Кремле приветствуют слова Трампа о «хорошей идее» Путина по ДСНВ

Ранее глава РФПИ Дмитриев допустил высокую вероятность продления договора по ДСНВ.
Глеб Владовский 2025-10-06 12:25:24
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Заявление президента США Дональда Трампа, который назвал «хорошей идеей» предложение Путина по ДСНВ приветствуют в Кремле. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы приветствуем такое заявление и считаем, что это уже дает основание для оптимизма в том плане, что США поддерживают эту инициативу», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков также отметил, что со стороны Вашингтона каких-либо сигналов по дипломатическим каналам пока не было.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выразил мнение, что вероятность подписать продление договора о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), довольна высока.

