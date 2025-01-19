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Депутат Рады заявил, что сейчас на Украине живет от 21 до 24 млн человек

Депутат Рады считает, что в настоящее время на территории Украины проживает от 21 до 24 миллионов человек.
Дарина Криц 2025-01-19 00:29:59
© Фото: Ferdinand Hollweck imageBROKER.com Globallookpress

На Украине предположили, насколько могло сократиться население страны. По мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского, количество жителей Украины уменьшилось до 21-24 миллионов человек.

Перед тем, как провести следующие выборы, нужно сократить количество депутатов, считает Дубинский. Его слова приводит RT.

«Страна стала меньше на 10 миллионов человек и на 20% по территории», - пояснил парламентарий.

Как стало известно 4 декабря 2024 года, за минувшие два года численность украинцев сократилась более чем на шесть миллионов - 6,2 миллиона человек. Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец озвучил, что сейчас в стране проживают не более 35,8 миллиона украинцев.

В январе текущего года посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник раскритиковал заявления министра национального единства Украины Алексея Чернышова. Тот предположил, что сейчас на Украине проживает 32 миллиона граждан, а выехало 20-25 миллионов. Мирошник назвал эти данные враньем, отметив, что на начало 1991 года на Украине проживало 52 миллиона человек, и это были лучшие, пиковые моменты.

#в стране и мире #Украина #Население #Верховная рада #Депутат #Александр Дубинский #сокращение населения
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