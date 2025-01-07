Заявления министра национального единства Украины Алексея Чернышова о намерении вернуть находящихся за рубежом украинцев - из серии духоподъемных, которыми чиновники пытаются оправдать свое существование в Киеве, заявил «Звезде» посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«У Чернышова с арифметикой все очень плохо. Он считает, что 20-25 миллионов выехало, а на Украине живет 32 миллиона, по его данным. Что опять же вранье и то, и другое. На начало 1991 года на Украине проживало 52 миллиона в лучшие, пиковые моменты. Поэтому он просто плохо образованный человек, который не понимает, что делает», - сказал Мирошник.

Около трети населения Украины никогда не вернутся на эту территорию, по крайней мере в среднесрочной перспективе, считает представитель МИД.

«А 90% не вернутся до тех пор, пока не будет низвержена военная диктатура Зеленского. То есть, до тех пор, пока на Украине рассматривают население как ресурс, который можно отправить на утилизацию, защищая интересы этого режима и его спонсоров - никто из тех, кто покинул территорию - возвращаться не планирует. Люди этого боятся и делать этого не будут. Поэтому под этими заявлениями нет никакого основания. Никаких методов для возвращения людей, убежавших из капкана под названием Украина, ни у Чернышова, ни у Зеленского просто нет», - сказал посол.

Чернышов решил поднять эту тему, потому что его министерство просуществовало несколько месяцев, а результатов нет, считает дипломат. Кроме того, у Украины не хватает ресурсов, чтобы отправлять их на утилизацию в окопы, потому что подавляющее большинство прекрасно понимают, куда их отправляют и зачем, подчеркнул Мирошник. Поэтому там практически не осталось мотивированных людей, которые готовы воевать за интересы режима Зеленского, заключил он.