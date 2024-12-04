На Украине сообщили о сокращении населения более чем на шесть млн

За минувшие два года численность жителей Украины сократилась более чем на шесть миллионов. По словам уполномоченного по правам человека на Украине Дмитрия Лубинца, население уменьшилось на 6,2 миллиона человек. Его слова приводит RT.

Он озвучил, что к настоящему времени в стране проживают не более 35,8 миллиона украинцев.

Вместе с этим омбудсмен спрогнозировал, что количество украинцев может сократиться до 25,2 миллиона человек к 2051 году.

В июле текущего года сообщалось, что к 2033 году население Украины не будет превышать 35 миллионов человек. По информации директора Института демографии и социальных исследований Украины Эллы Либановой, чтобы сохранить численность населения Украины на отметке в 30 миллионов человек, необходимо ежегодно привлекать до 300 тысяч мигрантов. Также она призвала забыть, что прежде в стране было 52 миллиона украинцев.