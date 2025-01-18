МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

TikTok может прекратить работу в США уже 19 января

Если администрация Байдена не отменит запрет или не даст четких гарантий того, что он не приведет к штрафам для технологических партнеров TikTok.
Дарина Криц 2025-01-18 05:55:09
© Фото: Cfoto Keystone Press Agency Globallookpress

С 19 января в США свою работу может прекратить TikTok. Как сообщили в сервисе просмотра и создания коротких видеороликов, это случится, если администрация президента Джо Байдена, завершающая свою работу, не даст гарантий того, что поставщиков услуг и технологических партнеров TikTok не оштрафуют из-за вступающего в силу запрета.

«Опубликованные сегодня заявления Белого дома и министерства юстиции не были достаточно ясными и не содержали гарантий для поставщиков услуг, чья работа необходима для того, чтобы TikTok оставался доступен для более чем 170 миллионов американцев. Если администрация Байдена не выступит немедленно с четким заявлением, которое устроит основных поставщиков услуг и гарантирует неисполнение закона, TikTok будет вынужден прекратить работу 19 января», - сообщила компания TikTok в социальной сети X.

Магазины приложений и хостинг-провайдеры могут оказаться в зоне риска, если продолжат предоставлять услуги сервису TikTok.

В таком случае Минюст имеет право штрафовать их до пяти тысяч долларов за одного пользователя. Хотя при этом, теоретически, законодательство США позволяет сохранить пользователям доступ к TikTok, которые скачали и установили приложение до 19 января.

Прежде избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, заявил, что сам решит судьбу TikTok в США. Прежде он призывал суд отсрочить решение до его инаугурации.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Джо Байден #TikTok #администрация США #прекращение работы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Народный ОПК
2
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
3
МиГ. 85 лет в строю
4
Военная приемка в Китае
5
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
6
Связь в зоне СВО. Продолжение
7
РХБЗ в зоне СВО
8
Казанское. Высшее. Танковое
9
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
10
Оружие Южной Африки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 