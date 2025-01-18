TikTok может прекратить работу в США уже 19 января

С 19 января в США свою работу может прекратить TikTok. Как сообщили в сервисе просмотра и создания коротких видеороликов, это случится, если администрация президента Джо Байдена, завершающая свою работу, не даст гарантий того, что поставщиков услуг и технологических партнеров TikTok не оштрафуют из-за вступающего в силу запрета.

«Опубликованные сегодня заявления Белого дома и министерства юстиции не были достаточно ясными и не содержали гарантий для поставщиков услуг, чья работа необходима для того, чтобы TikTok оставался доступен для более чем 170 миллионов американцев. Если администрация Байдена не выступит немедленно с четким заявлением, которое устроит основных поставщиков услуг и гарантирует неисполнение закона, TikTok будет вынужден прекратить работу 19 января», - сообщила компания TikTok в социальной сети X.

Магазины приложений и хостинг-провайдеры могут оказаться в зоне риска, если продолжат предоставлять услуги сервису TikTok.

В таком случае Минюст имеет право штрафовать их до пяти тысяч долларов за одного пользователя. Хотя при этом, теоретически, законодательство США позволяет сохранить пользователям доступ к TikTok, которые скачали и установили приложение до 19 января.

Прежде избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, заявил, что сам решит судьбу TikTok в США. Прежде он призывал суд отсрочить решение до его инаугурации.