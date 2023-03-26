Сенатор Уорнер заявил о поддержке администрацией Байдена запрета TikTok в США

Авторы законопроекта о запрете соцсети в США подозревают TikTok в шпионаже и пропаганде.

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Администрация президента США Джо Байдена, вероятно, поддерживает законопроект о запрете в стране социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance. Об этом в интервью CBS заявил председатель комитета по разведке американского сената Марк Уорнер.

«Я думаю, что Белый дом очень поддерживает этот законопроект», - сказал он.

Как подчеркнул Уорнер, согласно законодательству КНР, компания по запросу может передать китайским властям данные американцев. Помимо этого, в США опасаются, что соцсеть используется в пропагандистских целях или для дезинформации, добавил сенатор.

Американские власти ранее потребовали от китайских владельцев TikTok продать свои доли в компании, в противном случае пригрозив запретить соцсеть. Законопроекты о запрете уже внесены одновременно в верхнюю и нижнюю палаты конгресса США.