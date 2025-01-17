Трамп заявил, что сам решит судьбу TikTok в США

Финальное решение о судьбе социальной сети TikTok на территории США примет избранный президент Дональд Трамп. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Действия по реализации закона должны быть возложены на следующую администрацию, которая вступит в должность в понедельник», - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что TikTok должен оставаться доступным для граждан США, но либо под американской или иной собственностью. Таким образом, это должно решить проблемы нацбезопасности.

Ранее сообщалось, что Трамп призывал верховный суд отсрочить решение на запрет до своей инаугурации. Отмечается, что с ее помощью он общался со своими избирателями.