МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В первый день работы Трампа в США прекратят ряд пособий

Для предотвращения дефолта в США министерство финансов прибегает к экстренным мерам, среди которых и приостановка выплат пособий.
Дарина Криц 2025-01-18 04:18:55
© Фото: Louie Palu ZUMAPRESS.com Globallookpress

В США в первый день нахождения избранного президента Дональда Трампа у власти министерство финансов прекратит выплаты некоторых пособий, чтобы избежать дефолта.

Как сообщает Life, Минфин США объявил о введении экстренных мер со вторника, 21 января.

Нынешняя глава ведомства Джанет Йеллен направила письмо спикеру Палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону, а также главам  партийных фракций и председателям профильных комитетов. В нем глава Минфина сообщила, что с целью предотвращения дефолта министерство приостановит финансирование некоторых пособий. Также ведомство планирует прибегнуть и к другим мерам.

Йеллен добавила, что эти меры вводятся на неопределенный период. При этом она попросила Конгресс США ускориться в урегулировании ситуации с государственным долгом США.

В конце декабря 2024 года Джанет Йеллен говорила, что США вернутся к фиксированному потолку госдолга, и ведомству придется прибегать к экстренным мерам. чтобы его избежать. Тогда она прогнозировала, что в США достигнут его предела с 14 по 23 января 2025 года.

Как стало известно 17 января, к 2035 году госдолг США может превысить 52 триллиона долларов. К этому периоду его размер оценивается в 118,5% объема ВВП. В 2025 году, согласно ожиданиям, показатель будет равен 100%.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Пособия #Джанет Йеллен #минфин сша #риск дефолта
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Народный ОПК
2
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
3
МиГ. 85 лет в строю
4
Военная приемка в Китае
5
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
6
Связь в зоне СВО. Продолжение
7
РХБЗ в зоне СВО
8
Казанское. Высшее. Танковое
9
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
10
Оружие Южной Африки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 