В первый день работы Трампа в США прекратят ряд пособий

В США в первый день нахождения избранного президента Дональда Трампа у власти министерство финансов прекратит выплаты некоторых пособий, чтобы избежать дефолта.

Как сообщает Life, Минфин США объявил о введении экстренных мер со вторника, 21 января.

Нынешняя глава ведомства Джанет Йеллен направила письмо спикеру Палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону, а также главам партийных фракций и председателям профильных комитетов. В нем глава Минфина сообщила, что с целью предотвращения дефолта министерство приостановит финансирование некоторых пособий. Также ведомство планирует прибегнуть и к другим мерам.

Йеллен добавила, что эти меры вводятся на неопределенный период. При этом она попросила Конгресс США ускориться в урегулировании ситуации с государственным долгом США.

В конце декабря 2024 года Джанет Йеллен говорила, что США вернутся к фиксированному потолку госдолга, и ведомству придется прибегать к экстренным мерам. чтобы его избежать. Тогда она прогнозировала, что в США достигнут его предела с 14 по 23 января 2025 года.

Как стало известно 17 января, к 2035 году госдолг США может превысить 52 триллиона долларов. К этому периоду его размер оценивается в 118,5% объема ВВП. В 2025 году, согласно ожиданиям, показатель будет равен 100%.