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К 2035 году госдолг США может превысить $52 трлн

Его объем к этой дате оценивается в 118,5% объема ВВП. При этом, ожидается. что в 2025 году показатель будет равен 100%.
Глеб Владовский 2025-01-17 22:07:44
© Фото: CHROMORANGE Bilderbox Globallookpress

Американский госдолг может перейти отметку в 52 триллиона долларов к 2035 году. Об этом сообщили в Бюджетном управлении конгресса США.

Согласно опубликованным данным, объем госзаимствований, которые федеральные власти США будут должны физическим и юридическим лицам, а также организациям за пределами правительства, составит к 2035 году 52 трлн 56 миллиардов долларов. Такая сумма оценивается в 118% объема ВВП.

Как отмечают в ведомстве, в 2025 году госдолг США составит 100% объема ВВП, а в следующем году - 101,7%.

Напомним, что 28 декабря 2024 года министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что ко 2 января Штаты должны были вернуться к фиксированному потолку госдолга.

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