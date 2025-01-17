К 2035 году госдолг США может превысить $52 трлн

Американский госдолг может перейти отметку в 52 триллиона долларов к 2035 году. Об этом сообщили в Бюджетном управлении конгресса США.

Согласно опубликованным данным, объем госзаимствований, которые федеральные власти США будут должны физическим и юридическим лицам, а также организациям за пределами правительства, составит к 2035 году 52 трлн 56 миллиардов долларов. Такая сумма оценивается в 118% объема ВВП.

Как отмечают в ведомстве, в 2025 году госдолг США составит 100% объема ВВП, а в следующем году - 101,7%.

Напомним, что 28 декабря 2024 года министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, что ко 2 января Штаты должны были вернуться к фиксированному потолку госдолга.