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Правительство Израиля одобрило сделку о прекращении огня в секторе Газа

Большинство министров (24) проголосовали за соглашение о прекращении огня и обмен заложниками.
Марина Крижановская 2025-01-18 02:44:11
© Фото: Omar Ashtawy Keystone Press Agency Globallookpress

Израильское правительство одобрило соглашение с радикальным палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых там заложников.

По информации местного портала Walla, соглашение одобрено большинством голосов.

«Ультраортодоксальные министры оставили записки в поддержку сделки. 24 министра проголосовали за, восемь министров проголосовали против», - привело издание результаты голосования.

Прежде сообщалось, что 19 января вступает в силу договор о прекращении огня в секторе Газа. При посредничестве Катара, Египта и США Израиль и ХАМАС достигли соглашения, в том числе и относительно возвращения заложников.

17 января военно-политический кабинет Израиля одобрил это соглашение, а первые заложники могут оказаться на свободе уже в воскресенье. В соответствии с планом, ХАМАС освободит 33 израильских заложника.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #одобрение #сделка о прекращении огня #правительство Израиля
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