Правительство Израиля одобрило сделку о прекращении огня в секторе Газа

Израильское правительство одобрило соглашение с радикальным палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых там заложников.

По информации местного портала Walla, соглашение одобрено большинством голосов.

«Ультраортодоксальные министры оставили записки в поддержку сделки. 24 министра проголосовали за, восемь министров проголосовали против», - привело издание результаты голосования.

Прежде сообщалось, что 19 января вступает в силу договор о прекращении огня в секторе Газа. При посредничестве Катара, Египта и США Израиль и ХАМАС достигли соглашения, в том числе и относительно возвращения заложников.

17 января военно-политический кабинет Израиля одобрил это соглашение, а первые заложники могут оказаться на свободе уже в воскресенье. В соответствии с планом, ХАМАС освободит 33 израильских заложника.