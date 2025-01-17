Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС

Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с движением ХАМАС по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. Об этом заявила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

«Комиссия министров по вопросам национальной безопасности рекомендовала правительству утвердить предложенный план», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что военно-политический кабинет Израиля рассмотрел все аспекты, в числе которых политические, гуманитарные и вопросы безопасности. После этого он пришел к выводу, что соглашение способствует достижению целей войны.

Также в канцелярии премьер-министра Израиля сообщили, что первые заложники могут быть освобождены из сектора Газа уже 19 января.

«Освобождение заложников ожидается уже в воскресенье», - говорится в сообщении.

Уточняется, что освобождение заложников будет реализовано в соответствии с запланированным планом.

Ранее канцелярия Биньямина Нетаньяху подтвердила подписание соглашения с палестинским движением ХАМАС. Премьер-министр Израиля распорядился созвать правительство для его утверждения.