В России зарплаты бюджетников проиндексировали на 13,2%

В России с 1 января проиндексируют заработные платы сотрудников бюджетной сферы. Выплаты увеличатся на 13,2%. Оклады вырастут у медиков, работников культуры, педагогов, социальных работников, сотрудников Росстандарта, Роспотребнадзора, МЧС и силовых ведомств.

«Законодательно установленный объем бюджетных ассигнований уточнен: <…> на темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в 2025 году на 13,2 процента», - указано в федеральном бюджете Социального фонда России.

Напомним, в этом году также увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Он вырос на 16,5% и достиг 22 440 рублей. Благодаря этому увеличится зарплата 4,2 миллиона россиян.

Кроме того, с 1 января на 7,3% проиндексировали страховую пенсию. Предполагается, что ее средний размер составит 24 тысячи рублей в месяц.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что заработные платы россиян в реальном выражении выросли быстрее инфляции. Они увеличились на 9%.

При этом, по словам главы государства, безработица в стране находится на рекордно низком уровне - 2,3%.