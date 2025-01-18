Три человека погибли с начала года из-за энергокризиса в Приднестровье

Три человека погибли с начал года в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике из-за энергетического кризиса. Об этом сообщил пресс-центр МВД ПМР.

В заявлении говорится, что восемь человек отравились продуктами горения при эксплуатации печи. Двое из них погибли. Еще один человек умер, отравившись угарным газом при использовании газовых приборов. При этом еще 11 пострадали.

Ранее депутат Госдумы Андрей Исаев назвал способы обеспечить российским газом Приднестровье. По словам парламентария, Украину можно обвинить в преступлениях против человечности, так как Киев лишил Тирасполь гуманитарной поставки газ.

Напомним, с начала 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в Европу. Такое действие Киев аргументировал истечением срока действия договора между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины». В Кремле заявили, что России готова оказать помощь ПМР в вопросе поставок газа.