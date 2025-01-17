Депутат Исаев назвал способы обеспечить российским газом Приднестровье

У России есть три способа возобновить поставки газа в Приднестровье после прекращения транзита через Украину. Об этом в программе «Между тем» заявил член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

Первый способ - обвинить Украину в совершении преступления против человечности. Перекрывая газ, Киев заявил, что намерен лишить Россию доходов, однако топливо в Приднестровье поставляется бесплатно, в рамках гуманитарной программы.

«Есть возможность отправить газ по реверсу, через балканский трубопровод. Существует, конечно, риск, что этот газ будет отбирать Молдова, которая отказывается признавать долг. Напомню, что мы считаем, что долг составляет 709 миллионов долларов, а они признают только восемь», - заявил Исаев.

Третий вариант - Молдова будет закупать газ через Европу. Это позволит обеспечить Приднестровье необходимым количеством российского топлива до апреля. Это обеспечит как работу жилищно-коммунального комплекса страны, так и промышленности.

«В любом случае какое-то техническое решение найдено будет. Главное, что есть принципиальная позиция - Россия людей не бросит и газом их обеспечит», - подчеркнул депутат.

Напомним, что с 1 января Украина прекратила транзит российского газа в Европу, аргументируя это истечением срока действия договора между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины». Остановка подачи топлива вызвала энергетический кризис в Молдавии и Приднестровье. В результате Тирасполь вынужден прибегать к веерным отключениям электроэнергии с периодичностью до пяти часов в сутки. В Кремле заявили, что Россия готова оказать помощь Приднестровью в газовом вопросе.