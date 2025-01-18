Пострадавшим при взрыве газа в Богородске подберут временное жилье

Жильцам двух квартир, наиболее пострадавших при взрыве газа в доме в Богородске, подберут временное жилье. Об этом сообщил глава местного самоуправления Богородского округа Алексей Коротков.

«Первое - это оказание помощи тем жильцам, у которых нет другого жилья. Таких - две семьи», - написал он в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что на данный момент они расположились у своих близких.

Кроме того, Коротков сообщил, что жители дома могут попасть в свои квартиры для вывоза вещей по предварительному соглашению со специалистами МЧС и силовиками. Специалисты управляющей компании в течение недели восстановят подъездные замки и замки двух квартир, где были сильно повреждены двери.

Он добавил, что проработан вопрос о предоставлении материальной помощи. Для этого пострадавшие смогут написать два вида заявлений: на выплату единовременной материальной помощи в связи с нарушением условий жизнедеятельности в результате ЧС или на оказание финансовой помощи в связи с утратой предметов первой необходимости.

Напомним, вчера вечером произошел взрыв газа в многоквартирном доме в Нижегородской области. После этого загорелась крыша здания и обрушилась межквартирная перегородка. В результате случившегося погиб один человек.