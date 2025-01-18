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МЧС ликвидировали огонь на 450 «квадратах» в доме в Нижегородской области

Из-за взрыва газа и начавшегося пожара под Нижним Новгородом один человек погиб, эвакуировано 16 жителей и семь спасено.
Дарина Криц 2025-01-18 00:36:33
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Нижегородской области локализовали пожар и ликвидировали открытое горение на площади 450 квадратных метров по кровле. По информации МЧС РФ, инцидент произошел в Богородске.

«В 20:15 получили информацию о взрыве газовоздушной смеси в городе Богородск. Оперативно по рангу пожара номер два туда направили пожарно-спасательные подразделения, которые по прибытию обнаружили обрушение части здания на втором этаже», - рассказал начальник главка МЧС РФ по Нижегородской области.

Сотрудники ведомства оперативно приступили к ликвидации последствий взрыва и пожара. Эвакуировано 16 человек, семь спасено.

Прежде сообщалось, что при взрыве газовоздушной смеси погиб один человек. После взрыва в жилом двухэтажном многоквартирном доме загорелась крыша и обрушилась межквартирная перегородка.

#в стране и мире #пожар #МЧС РФ #Нижегородская область
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