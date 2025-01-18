МЧС ликвидировали огонь на 450 «квадратах» в доме в Нижегородской области

В Нижегородской области локализовали пожар и ликвидировали открытое горение на площади 450 квадратных метров по кровле. По информации МЧС РФ, инцидент произошел в Богородске.

«В 20:15 получили информацию о взрыве газовоздушной смеси в городе Богородск. Оперативно по рангу пожара номер два туда направили пожарно-спасательные подразделения, которые по прибытию обнаружили обрушение части здания на втором этаже», - рассказал начальник главка МЧС РФ по Нижегородской области.

Сотрудники ведомства оперативно приступили к ликвидации последствий взрыва и пожара. Эвакуировано 16 человек, семь спасено.

Прежде сообщалось, что при взрыве газовоздушной смеси погиб один человек. После взрыва в жилом двухэтажном многоквартирном доме загорелась крыша и обрушилась межквартирная перегородка.