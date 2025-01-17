Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Нижегородской области. Об этом сообщили в МЧС России.

«К сожалению, 1 человек погиб», - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Также уточняется, что спасатели локализовали пожар на 250 квадратных метрах. Известно, что 16 человек эвакуированы. Есть один пострадавший, еще семерых удалось спасти.

Взрыв газа произошел вечером жилом многоквартирном доме в Богородске Нижегородской области. После этого загорелась крыша двухэтажного здания и обрушилась межквартирная перегородка.