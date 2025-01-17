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Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Нижегородской области

К этой минуте пожар, возникший после взрыва газа в жилом доме, локализован на 250 «квадратах».
Игнат Далакян 2025-01-17 22:14:33
© Фото: news_moskvi/Telegram

Один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Нижегородской области. Об этом сообщили в МЧС России.

«К сожалению, 1 человек погиб», - говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Также уточняется, что спасатели локализовали пожар на 250 квадратных метрах. Известно, что 16 человек эвакуированы. Есть один пострадавший, еще семерых удалось спасти.

Взрыв газа произошел вечером жилом многоквартирном доме в Богородске Нижегородской области. После этого загорелась крыша двухэтажного здания и обрушилась межквартирная перегородка.

#в стране и мире #пожар #взрыв #Нижегородская область #газ #Трагедия #погибший #Богородск
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