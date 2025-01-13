Писториус опроверг слухи о блокировке Шольцем помощи Киеву на 3 млрд евро

Глава немецкого минобороны Борис Писториус заявил, что для Украины подготовили новый пакет военной помощи. При этом он отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц этому не препятствует. Таким образом, он опроверг слухи немецких СМИ о якобы блокировке этого пакета.

«Блокирования нет. Мы подготовили в министерстве обороны новый пакет помощи Украине», - сообщил Писториус газете Der Tagesspiegel.

При этом в немецком правительстве процесс согласования помощи Киеву еще не окончен, ожидается принятие политического решения, на которое рассчитывает министр обороны.

Прежде издание Der Spiegel написало, что Писториус совмнстно с Анналеной Бербок, министром иностранных дел ФРГ, продвигают идею о выделении украинской стороне дополнительного пакета военной помощи на сумму три миллиарда евро. При этом отмечалось, что канцлер Шольц якобы возражает.