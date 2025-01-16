Уникальные бактерии превратят собранный на пляжах Крыма мазут в удобрения

В Крыму ученые предложили экспериментальные методы по переработке мазута, собранного с пляжей. Он может пойти на удобрения для растений. В основе технологии лежит действие специальных микроорганизмов. Речь идет об уникальной бактерии, способной «поедать» нефтепродукты.

«Бактерии сами по себе аэробные, им для жизнедеятельности нужен кислород. Поэтому мы это все перемешиваем. На полигоне в больших объемах это тоже возможно, есть техника подходящая», - отмечает ученый.

Предполагается, что в рамках эксперимента первая партия удобрений будет готова к осени.

Ранее руководитель Союза энерго-экологической безопасности Наталья Соколова в разговоре со «Звездой» оценила сроки очистки от мазута прибрежных территорий на юге России. Эксперт считает, что сделать это можно за пять лет - при условии активных действий со стороны властей.