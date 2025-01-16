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Утечка мазута с танкера «Волгонефть-239» полностью блокирована

Мазутное пятно соберут экскаваторами и направят на утилизацию.
Алексей Курильченко Николай Аксенов 2025-01-16 14:08:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Экстренные службы полностью блокировали вытекание мазута из севшего на мель танкера «Волгонефть-239» в Керченском проливе. В настоящее время проводится обваловка судна - окружение его землей. Об этом корреспонденту «Звезды» заявил заместитель губернатора Краснодарского края Евгений Пергун.

«Мы полностью блокировали вытекание мазута в море, но сказать, что все риски сняты, можно будет только после того, как мы полностью завершим обваловку. Она защитит от выхода в море мазута даже в случае утечки», - заявил Пергун.

Мазутное пятно, ранее занимавшее всю бухту, собрали с помощью специальных ограничителей. Массу соберут экскаваторы и после отвезут на предприятие по утилизации.

Напомним, что 15 декабря в результате шторма в Керченском проливе были повреждены два российских танкера, перевозившие топочный мазут. В результате масса постепенно стала выбрасываться в прибрежные зоны Краснодарского края и Крыма. Для ликвидации последствий выброса в регионы направились сотрудники МЧС и волонтеры. Как сообщили в Минздраве Краснодарского края, 146 участников очистки обратились к медикам из-за недомогания после работ.

#танкер #Керченский пролив #наш эксклюзив #мазут #Евгений Пергун
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