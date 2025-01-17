SpaceX потеряла прототип Starship в результате испытательного полета

Компания SpaceX сообщила, что в ходе седьмого тестового запуска потеряла прототип корабля Starship. Трансляция запуска велась в соцсети Х.

«Мы можем подтвердить, что потеряли корабль», - сообщила ведущая во время эфира.

Связь со второй ступенью корабля потеряли через восемь с половиной минут полета. В ближайшее время SpaceX постарается выяснить, что произошло.

Президент компании Гвинн Шотвелл рассказала изданию Wall Street Journal о планах на ближайшие четыре года. По ее словам, в течение президентского срока Дональда Трампа SpaceX может осуществить до 400 запусков Starship.