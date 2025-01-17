МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

SpaceX потеряла прототип Starship в результате испытательного полета

Связь с аппаратом была потеряна через 8,5 минуты полета, сообщили в компании SpaceX.
Анастасия Бобылева 2025-01-17 02:58:35
© Фото: Liu Jie XinHua Globallookpress

Компания SpaceX сообщила, что в ходе седьмого тестового запуска потеряла прототип корабля Starship. Трансляция запуска велась в соцсети Х.

«Мы можем подтвердить, что потеряли корабль», - сообщила ведущая во время эфира.

Связь со второй ступенью корабля потеряли через восемь с половиной минут полета. В ближайшее время SpaceX постарается выяснить, что произошло.

Президент компании Гвинн Шотвелл рассказала изданию Wall Street Journal о планах на ближайшие четыре года. По ее словам, в течение президентского срока Дональда Трампа SpaceX может осуществить до 400 запусков Starship.

#в стране и мире #космос #SpaceX #Starship
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Народный ОПК
2
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
3
МиГ. 85 лет в строю
4
Военная приемка в Китае
5
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
6
Связь в зоне СВО. Продолжение
7
РХБЗ в зоне СВО
8
Казанское. Высшее. Танковое
9
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
10
Оружие Южной Африки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 