SpaceX впервые успешно посадила первую ступень ракеты на стартовый комплекс

Американская компания SpaceX провела первую в истории успешную посадку на стартовую площадку первой ступени ракеты Super Heavу. Возвращение состоялось на площадке Starbase в штате Техас.

Как сообщает радио Sputnik, это был пятый испытательный полет на этой площадке. На нем был запущен космический корабль Starship, который в будущем планируется использовать для полетов на Луну и Марс.

В ходе возвращения ракеты инженеры повели ступень ракеты к башне высотой 140 метров. После этого произошла фиксация носителя.

Starship является самой крупной ракетой в истории космонавтики. Она вместе с ускорителем Super Heavy достигает длины в 120 метров. Она может использоваться для полета на Марс - первый такой запуск может состояться в 2026 году. Первый успешный запуск Starship состоялся в конце ноября 2023 года.