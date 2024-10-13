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SpaceX впервые успешно посадила первую ступень ракеты на стартовый комплекс

Возвращение сверхтяжелого носителя состоялось на площадке в Техасе.
Алексей Курильченко 2024-10-13 18:05:27
© Фото: Airman 1st Class Spencer Contrer Keystone Press Agency Globallookpress

Американская компания SpaceX провела первую в истории успешную посадку на стартовую площадку первой ступени ракеты Super Heavу. Возвращение состоялось на площадке Starbase в штате Техас.

Как сообщает радио Sputnik, это был пятый испытательный полет на этой площадке. На нем был запущен космический корабль Starship, который в будущем планируется использовать для полетов на Луну и Марс.

В ходе возвращения ракеты инженеры повели ступень ракеты к башне высотой 140 метров. После этого произошла фиксация носителя.

Starship является самой крупной ракетой в истории космонавтики. Она вместе с ускорителем Super Heavy достигает длины в 120 метров. Она может использоваться для полета на Марс - первый такой запуск может состояться в 2026 году. Первый успешный запуск Starship состоялся в конце ноября 2023 года.

#в стране и мире #космос #ракета #SpaceX #Starship #super heavy
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