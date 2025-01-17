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Мусоровоз Трампа примет участие в параде в честь его инаугурации

В октябре прошлого года Трамп был на этом грузовике и надел бронежилет, проведя прямо оттуда пресс-конференцию в штат Висконсин.
Дарина Криц 2025-01-17 03:18:52
© Фото: Al Drago - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress

Во время инаугурации избранного президента США Дональда Трампа будет присутствовать необычный предмет - его мусоровоз, на нем он ездил во время предвыборной кампании.

По информации Life со ссылкой на The Economic Times, автомобиль будет находиться на параде в честь вступления Трампа в должность главы государства.

«Мусоровоз, который избранный президент США Дональд Трамп использовал для фотосессии во время своей президентской кампании 2024 года, в конечном итоге появится на параде в день его инаугурации», - сообщило СМИ со ссылкой на еще одно издание.

В октябре 2024 года, после получения от Джо Байдена, действующего президента США, комментария, в котором тот сравнил сторонников Трампа с «мусором», бизнесмен и миллиардер появился на публике на мусоровозе.

Также представитель Республиканской партии Соединенных Штатов назвал свой транспорт «в честь Камалы Харрис и Джо Байдена». На автомобиле он был в бронежилете, и провел прямо оттуда пресс-конференцию в Грин-Бей, штат Висконсин.

#в стране и мире #Дональд Трамп #предвыборная кампания #Мусоровоз #инаугурация Трампа
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