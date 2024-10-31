МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп проехал по Висконсину в мусоровозе после слов Байдена о мусоре

Байден вызвал негодование республиканцев, когда назвал сторонников Трампа «мусором».
Владимир Рубанов 2024-10-31 02:37:24
© Фото: X/@america

Бывший президент Дональд Трамп в среду проехал в мусоровозе перед своим митингом в Грин-Бей, штат Висконсин, чтобы высмеять президента Джо Байдена.

Ранее на этой неделе Байден вызвал негодование республиканцев, когда назвал сторонников Трампа «мусором».

«Как вам мой мусоровоз? Этот грузовик в честь Камалы и Джо Байдена» - сказал Трамп журналистам, сидя на пассажирском сиденье белого грузовика, украшенного логотипом его кампании.

Согласно показанному на CNN фрагменту разговора с латиноамериканскими избирателями во вторник, Байден сказал, что «единственный мусор, который я вижу, - это его сторонники: его демонизация латиноамериканцев бессовестна и не по-американски».

Во вторник вечером Белый дом опубликовал заявление, в котором попытался прояснить комментарии Байдена. В нем говорится, что так президент охарактеризовал «оскорбительную риторику на митинге в Мэдисон Сквер Гарден».

В среду утром кандидат в президенты от демократов Камала Харрис прокомментировала комментарии Байдена, заявив, что она «категорически» не согласна с критикой людей на основе их политических взглядов или того, за кого они голосуют.

#сша #Дональд Трамп #Джо Байден #Камала Харрис #выборы президента США #выборы-2024
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
2
Оружие Южной Африки
3
Центральный ядерный полигон. Продолжение
4
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
5
Воткинск. Центр военного ракетостроени
6
Саперы МЧС в зоне СВО
7
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
8
Лазерное станкостроение в России
9
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
10
Су-34. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 