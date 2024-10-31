Трамп проехал по Висконсину в мусоровозе после слов Байдена о мусоре

Бывший президент Дональд Трамп в среду проехал в мусоровозе перед своим митингом в Грин-Бей, штат Висконсин, чтобы высмеять президента Джо Байдена.

Ранее на этой неделе Байден вызвал негодование республиканцев, когда назвал сторонников Трампа «мусором».

«Как вам мой мусоровоз? Этот грузовик в честь Камалы и Джо Байдена» - сказал Трамп журналистам, сидя на пассажирском сиденье белого грузовика, украшенного логотипом его кампании.

Согласно показанному на CNN фрагменту разговора с латиноамериканскими избирателями во вторник, Байден сказал, что «единственный мусор, который я вижу, - это его сторонники: его демонизация латиноамериканцев бессовестна и не по-американски».

Во вторник вечером Белый дом опубликовал заявление, в котором попытался прояснить комментарии Байдена. В нем говорится, что так президент охарактеризовал «оскорбительную риторику на митинге в Мэдисон Сквер Гарден».

В среду утром кандидат в президенты от демократов Камала Харрис прокомментировала комментарии Байдена, заявив, что она «категорически» не согласна с критикой людей на основе их политических взглядов или того, за кого они голосуют.