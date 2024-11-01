Белый дом изменил в записи речи Байдена высказывание о «мусоре»

Стенография Белого дома осудила изменения записи речи президента США Джо Байдена, где он назвал сторонников Трампа «мусором», передает Associated Press. Они считают, что такие действия недопустимы при документации высказываний для потомков.

«Если есть разница в толковании, пресс-служба может принять решение не предоставлять стенограмму, но не может редактировать ее самостоятельно», — написал руководитель отдела.

Отмечается, что выступление исправили с разрешения главы Соединенных Штатов. Изначальная версия была следующая: «единственный плавающий мусор, который я вижу — это его сторонники». Но после «сторонники» изменили на «сторонника».

Так администрация Байдена могла трактовать высказывание, как осуждение не всех людей поддерживающих Трампа, а комика Тони Хинчклиффа, который ранее пошутил, назвав Пуэрто-Рико «плавучим мусорным островом».



Ранее Трамп проехался на мусоровозе в ответ на резкое высказывание Джо Байдена о его сторонниках.