Израиль опубликовал имена 95 палестинцев в рамках обмена заложниками

Израильская сторона обнародовала имена палестинских заключенных, которых выпустят из тюрем на первом этапе сделки о прекращении огня в секторе Газа. По информации министерства юстиции Израиля, на свободу выйдут 95 палестинцев.

«Это - неполный список, относящийся только к первому этапу. Полный список будет обнародован после того, как правительство утвердит соглашение», - предупредили в ведомстве.

Уточняется, что обмен пленными начнется 19 января примерно в 17:00 по московскому времени. Это произойдет, напомнили в минюсте, если правительство Израиля утвердит соглашение по сектору Газа.

Также сообщается, что публикация списка имен палестинских заключенных нужна для того, чтобы те, кто пострадал от их действий из числа израильтян, смогли подать иски в Высший суд справедливости Израиля против их освобождения.

Напомним, 16 января Израиль и ХАМАС по факту подписали соглашение о прекращении огня в Газе и договор по обмену заложниками. В документ внесли итоговые поправки, он вступит в силу 19 января.

Первый этап обмена заложниками продлится 42 дня. Со своей стороны радикальное палестинское движение ХАМАС освободит 33 израильских заложника.