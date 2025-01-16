Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня в Газе

Израиль и члены палестинского движения ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Также отмечается, что стороны заключили договор в том числе по обмену заложниками. В документ внесли итоговые поправки.

«Все стороны подписали соглашение по сектору Газа», - цитирует слова собеседника телеканал.

Напомним, что договор о прекращении огня вступит в силу 19 явнаря. Первый этап договоренности продлится в течение 42 дней. Премьер Катара подтвердил информацию о том, что ХАМАС освободят 33 израильских заложников.