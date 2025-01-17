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Силы ПВО уничтожили семь беспилотников ВСУ в Брянской области

Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
2025-01-17 23:25:53
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

За 35 минут средства ПВО сбили семь беспилотников ВСУ в небе над Брянской областью. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

«17 января т.г. в период с 21.10 до 21.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области», - говорится в сообщении.

Ранее украинские националисты попытались атаковать компрессорную станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор в Краснодарском крае при помощи беспилотников. Эта станция обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Все вражеские БПЛА удалось сбить, сбоев в работе «Русской» допущено не было.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #бпла #Брянская область #ВСУ #атака
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