Силы ПВО уничтожили семь беспилотников ВСУ в Брянской области

За 35 минут средства ПВО сбили семь беспилотников ВСУ в небе над Брянской областью. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

«17 января т.г. в период с 21.10 до 21.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области», - говорится в сообщении.

Ранее украинские националисты попытались атаковать компрессорную станцию «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор в Краснодарском крае при помощи беспилотников. Эта станция обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Все вражеские БПЛА удалось сбить, сбоев в работе «Русской» допущено не было.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.