В Белом доме оценили урон от продолжающегося шатдауна

Текущий шатдаун в США, который уже стал самым продолжительным в истории страны, может нанести гораздо более ощутимый ущерб экономике Штатов, чем казалось изначально. Об этом сообщает aif.ru.

Глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет выразил опасения, что в итоге США могут получить долгосрочный урон. Об этом он рассказал в интервью Fox Business.

«Воздействие шатдауна на экономику гораздо хуже, чем ожидалось», - сказал Хассет.

Нынешняя приостановка деятельности правительства США уже обходится ВВП страны в 15 млрд долларов в неделю. Рост национальной экономики существенно замедлился.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил, что шатдаун негативно отразится на вооруженных силах США. Также сообщалось, что из-за него американские власти решили сократить количество рейсов.