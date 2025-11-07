Вэнс предупредил, что шатдаун негативно отразится на вооруженных силах США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что будет со страной с продолжением шатдауна. По его мнению, это негативно отразится на национальных вооруженных силах и безопасности. Он раскритиковал поведение представителей Демократической партии, из-за которых второй месяц не может быть согласован бюджет страны на 2026 год.

«Действия демократов в отношении приостановки работы правительства поистине беспрецедентны, и хотя администрация оградила американский народ от худших последствий, все это грядет, и уже совсем скоро: <...> огромная нагрузка на наши военные силы и национальную безопасность», - написал он в соцсети Х.

Вице-президент перечислил, что шатдаун скажется на ситуации в авиации, и это приведет к значительным задержкам в перелетах для всех граждан страны. Продовольственная программа SNAP, о которой ранее говорил президент Дональд Трамп, и другие виды помощи нуждающимся американцам тоже прекратятся.

Шатдаун работы правительства, отметил Вэнс, превратился из фарса в трагедию, но последствия «ложатся на каждого сенатора и конгрессмена», нежелающего открыть правительство.

Немногим ранее газета The Washington Post писала, что оставшиеся без работы из-за шатдауна американские чиновники могут не получить выплат. Также глава Минтранса Шон Даффи допустил закрытие воздушного пространства по этой же причине.