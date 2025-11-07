Из-за шатдауна в США решили сократить количество рейсов

В пятницу, 7 ноября, в США может не состояться множество запланированных авиарейсов. Компании-перевозчики начали их массово отменять на фоне распоряжений администрации Белого дома о сокращении перелетов в десятках аэропортах страны. Причиной этого «транспортного хаоса» стала тупиковая ситуация с шатдауном, сообщает CNN.

«Авиакомпании начали отменять некоторые рейсы на завтра после того, как администрация Трампа заявила о сокращении воздушного движения в 40 аэропортах, включая такие крупные транспортные узлы, как Нью-Йорк, Чикаго и Атланта, если не будет достигнуто соглашение о прекращении приостановки работы правительства», - говорится в статье телеканала.

Так, до понедельника American Airlines отменила около 220 рейсов в день (на 4% в 40 аэропортах), став последней авиакомпанией в числе тех, кто уменьшил перелеты в преддверии сокращения воздушного движения Федеральным управлением гражданской авиации (FAA).

Также говорится и о United, Delta и Southwest, которые заблаговременно отменили некоторые рейсы на 7 ноября.

Накануне сообщалось, что Минтранс США рассматривает вариант закрытия воздушного пространства страны по причине продолжающегося шатдауна - приостановки работы правительства.