МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Орбан заявил об открытии новой главы в отношениях США и Венгрии

Венгерский премьер провел переговоры с Дональдом Трампом.
Константин Денисов 2025-11-07 21:24:40
© Фото: Consolidated News Photos, Globallookpress

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна готова открыть новую главу в отношениях с США. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой Белого дома Дональдом Трампом.

«Мы здесь, чтобы открыть новую главу в истории двусторонних отношений США и Венгрии... И мы находимся в хорошей позиции, чтобы открыть... главу "золотого века" между США и Венгрией», - сказал венгерский премьер.

Напомним, Орбан прибыл в Вашингтон для переговоров с Трампом, в том числе, по вопросу обеспечения Венгрии российской нефтью. Ранее глава МИД страны Петер Сийярто сообщил, что Будапешт и Вашингтон собираются подписать два соглашения: энергетическое и в ядерной сфере.

Также лидеры стран подняли вопрос отложенного саммита Россия - США в Будапеште. Трамп не исключил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в столице Венгрии возможна в будущем.

#Россия #в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #переговоры #Венгрия #Виктор Орбан #энергоресурсы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 