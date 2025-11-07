Орбан заявил об открытии новой главы в отношениях США и Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна готова открыть новую главу в отношениях с США. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с главой Белого дома Дональдом Трампом.

«Мы здесь, чтобы открыть новую главу в истории двусторонних отношений США и Венгрии... И мы находимся в хорошей позиции, чтобы открыть... главу "золотого века" между США и Венгрией», - сказал венгерский премьер.

Напомним, Орбан прибыл в Вашингтон для переговоров с Трампом, в том числе, по вопросу обеспечения Венгрии российской нефтью. Ранее глава МИД страны Петер Сийярто сообщил, что Будапешт и Вашингтон собираются подписать два соглашения: энергетическое и в ядерной сфере.

Также лидеры стран подняли вопрос отложенного саммита Россия - США в Будапеште. Трамп не исключил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в столице Венгрии возможна в будущем.