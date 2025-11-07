МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп сказал, что есть шанс для его встречи с Путиным в Будапеште

Так он ответил на вопрос журналистов перед встречей с Орбаном.
Дима Иванов 2025-11-07 20:45:45
© Фото: The Kremlin Moscow, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил, что для его встречи с российским лидером Владимиром Путиным «всегда есть шанс».

Журналисты задали Трампу вопрос о шансах на встречу с Путиным в Будапеште, когда тот приветствовал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Белом доме.

«Всегда есть шанс», - кратко ответил американский лидер.

Ранее Орбан высказал мнение, что Москве и Вашингтону осталось решить всего несколько вопросов для того, чтобы наконец-то прийти к согласию по вопросу Украины и организовать отложенные переговоры в Будапеште.

#Дональд Трамп #Владимир Путин #Виктор Орбан #встреча Путина и Трампа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 