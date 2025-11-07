Трамп сказал, что есть шанс для его встречи с Путиным в Будапеште

Президент США Дональд Трамп заявил, что для его встречи с российским лидером Владимиром Путиным «всегда есть шанс».

Журналисты задали Трампу вопрос о шансах на встречу с Путиным в Будапеште, когда тот приветствовал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Белом доме.

«Всегда есть шанс», - кратко ответил американский лидер.

Ранее Орбан высказал мнение, что Москве и Вашингтону осталось решить всего несколько вопросов для того, чтобы наконец-то прийти к согласию по вопросу Украины и организовать отложенные переговоры в Будапеште.