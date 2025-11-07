МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Сийярто: Венгрия подпишет с США соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере

При этом Будапешт хочет сохранить привилегии на закупки российских энергоресурсов.
Константин Денисов 2025-11-07 19:55:54
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Globallookpress

Венгрия подпишет с США соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере. Об этом сообщил в соцсети Х министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

Кроме того, Будапешт и Вашингтон подпишут договор по энергетике. Однако при этом Венгрия не собирается отказываться от энергоресурсов из России.

«Учитывая наши географические реалии, сохранение возможности закупки энергии из России без санкций или правовых ограничений имеет важнейшее значение для энергетической безопасности Венгрии», - написал политик.

В этой связи стратегическое значение имеет будущая встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с главой Белого дома Дональдом Трампом. На ней Орбан планирует объяснить президенту США важность российской нефти для своей страны.

Ранее Орбан заявил, что Россия и США очень близки к проведению отложенного саммита в Будапеште, который изначально планировался на конец октября.

