Володин предложил конфисковать имущество инициаторов изъятия активов России

В Госдуме предложили конфисковывать имущество у европейских инициаторов изъятия замороженных российских активов. С таким предложением выступил председатель нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин у себя в соцсетях.

Речь идет о планах Евросоюза без спроса направить средства из находящихся за рубежом золотовалютных резервов Банка России на помощь Украине. Лидеры ЕС выступают с подобными предложениями еще с 2022 года, однако в последнее время об этом заговорили с новой силой.

«Считаем такие действия не только нарушением международных законов, но и воровством. А если опустить дипломатический язык — открытым грабежом. Считаем правильным, чтобы у инициаторов этих решений было конфисковано имущество в счёт уплаты средств, украденных у России», - написал Володин в своем официальном канале в мессенджере МАХ.

Председатель Госдумы также отметил, что если Европа все же решится на подобное «воровство» - в будущем она будет обязана вернуть не только изъятую сумму, но и компенсацию в виде процентов. Чиновник припомнил ЕС, что в древние времена за воровство было принято отрубать руки, а также недвусмысленно дал понять, что современный Евросоюз до сих пор «остался в Средневековье».

Стоит отметить, что многие европейские страны сами боятся последствий незаконного присвоения российских ресурсов. Так, недавно в Бельгии выразили опасения по поводу того, что ответ России на присвоение ЕС ее замороженных активов может быть весьма болезненным.