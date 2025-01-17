Экипаж Ка-52М уничтожил бронетехнику и боевиков ВСУ в Курской области

Минобороны России сообщило об уничтожении украинской бронетехники и личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области. Это сделал экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М.

Российское оборонное ведомство уточнило, что летчики армейской авиации действовали в составе смешанной тактической группы. Удар наносился авиационными ракетами. Пуски выполнялись по заранее заданным координатам. Отмечено, что экипаж поддерживал подразделения группировки войск «Север» на земле.

Применив вооружение, летчики выполнили противоракетные маневры. Они отстрелили тепловые ловушки, которые предотвратили поражение вертолета в результате возможных пусков ракет украинских переносных зенитных ракетных комплексов.

В МО РФ заметили, что уничтожение заявленных целей подтвердил передовой авиационный наводчик.

Ранее сообщалось, что экипаж вертолета армейской авиации ВКС России Ми-28НМ разгромил бронетехнику ВСУ в Курской области. Отмечено, что летчики тоже использовали авиационные ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.