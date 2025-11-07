МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Кремле отреагировали на слова Трампа о прогрессе по Украине

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что информации по этому поводу нет.
Глеб Владовский 2025-11-07 12:49:07
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Слова президента США Дональда Трампа о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине подтвердить пока нельзя. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Здесь я оставил бы без комментариев, потому что дополнительной детализации по этому сюжету у нас нет», - сказал пресс-секретарь президента РФ в беседе с журналистами.

Песков также отметил, что заниматься прогнозированием сроков саммита России и США в ближайшее время не следует.

Ранее Трамп заявил, что в вопросе урегулирования украинского конфликта достигнут значительный прогресс. Каких-то деталей по этому поводу он не привел. Кроме того, сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Москве и Вашингтону осталось решить всего несколько вопросов для того, чтобы наконец-то прийти к согласию по вопросу Украины и организовать отложенные переговоры в Будапеште.

