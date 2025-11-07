Трамп: достигнут значительный прогресс в урегулировании украинского конфликта

Достигнут значительный прогресс в урегулировании конфликта на Украине. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в ходе совместного с лидерами стран Центральной Азии мероприятия.

«Мы пока не достигли этого (мира. - Прим. ред.). Но, думаю, добились значительного прогресса», - подчеркнул он.

Однако Трамп не уточнил, о каких именно подвижках в этом направлении идет речь. Также он отметил, что пока серьезных договоренностей между Москвой и Киевом нет. Несмотря на это, в Вашингтоне говорят о желании прекратить конфликт.

Ранее сообщалось, что Трамп не рассматривает вероятность отправки Киеву крылатых ракет Tomahawk.