Песков заявил об абсолютном отсутствии доверия между Россией и Украиной

Говорить о взаимном доверии между Российской Федерацией и Украиной не приходится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, говорить сейчас о каком-то взаимном доверии не приходится абсолютно», - сказал он.

Дмитрий Песков отметил, что процесс урегулирования тормозит пауза, которая возникла из-за нежелания украинской стороны идти по пути политико-дипломатического урегулирования.

Пресс-секретарь российского лидера назвал провоцирование киевского режима со стороны стран Европы еще одной причиной паузы в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, они с каждым днем ухудшают положение украинской стороны.

Также пресс-секретарь президента РФ отреагировал на слова Дональда Трампа о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, подтвердить это нельзя.