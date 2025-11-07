МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков заявил об абсолютном отсутствии доверия между Россией и Украиной

Киев не хочет идти по пути политико-дипломатического урегулирования конфликта, подчеркнули в Кремле.
Игнат Далакян 2025-11-07 12:50:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Говорить о взаимном доверии между Российской Федерацией и Украиной не приходится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, говорить сейчас о каком-то взаимном доверии не приходится абсолютно», - сказал он.

Дмитрий Песков отметил, что процесс урегулирования тормозит пауза, которая возникла из-за нежелания украинской стороны идти по пути политико-дипломатического урегулирования.

Пресс-секретарь российского лидера назвал провоцирование киевского режима со стороны стран Европы еще одной причиной паузы в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, они с каждым днем ухудшают положение украинской стороны.

Также пресс-секретарь президента РФ отреагировал на слова Дональда Трампа о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, подтвердить это нельзя.

#в стране и мире #Украина #Дональд Трамп #конфликт #Дмитрий Песков #урегулирование
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 