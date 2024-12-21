Антироссийские санкции необходимо отменить как можно скорее и в максимальном объеме. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Если закончится (украинский конфликт - Прим. Ред.), то закончатся терзающие Европу (антироссийские - Прим. Ред.) санкции. Точка зрения Венгрии такова: санкции надо как можно скорее и в как можно более полном объеме отменить», - приводит его слова радио Sputnik.

Он также предположил, что как только санкции отменятся, вместе с ними в Европе прекратится период инфляции, и начнется рост экономики. Орбан напомнил, что похожее мнение еще имеют «одна-две страны», остальные государства этот вопрос не поднимали.

Ране венгерский политик заявил, что Россия успешно адаптировалась к санкциям стран коллективного Запада.