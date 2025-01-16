Сегодня утром на Украину с необъявленным визитом прибыл британский премьер-министр Кир Стармер. Он встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Ожидается, что будет подписан договор «столетнего сотрудничества». Он охватит оборонную, научную, энергетическую и другие сферы.

Кир Стармер впервые прибыл на Украину в качестве премьера. В 2023 году он приезжал, когда был еще лидером оппозиции.

Ранее глава британского правительства сообщил о планах уговорить Дональда Трампа, который вскоре вступит в должность президента США, продолжить поставлять оружие Украине. Ожидается, что Кир Стармер отправится в Вашингтон в конце января - начале февраля.

Еще одной важной темой встречи станут отношения с Пекином. Кир Стармер не поддерживает идею Дональда Трампа поднять тарифы на китайские товары. При этом он разделяет мнение о том, что КНР бросает вызов национальной безопасности США и Великобритании.