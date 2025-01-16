МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Стармер прибыл в Киев для подписания договора о «столетнем партнерстве»

Документ предусматривает сотрудничество в оборонной, научной, энергетической и других сферах.
Сергей Лебедев 2025-01-16 08:50:45
© Фото: Stefan Rousseau, Keystone Press Agency, Global Look Press

Сегодня утром на Украину с необъявленным визитом прибыл британский премьер-министр Кир Стармер. Он встретится с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Ожидается, что будет подписан договор «столетнего сотрудничества». Он охватит оборонную, научную, энергетическую и другие сферы.

Кир Стармер впервые прибыл на Украину в качестве премьера. В 2023 году он приезжал, когда был еще лидером оппозиции.

Ранее глава британского правительства сообщил о планах уговорить Дональда Трампа, который вскоре вступит в должность президента США, продолжить поставлять оружие Украине. Ожидается, что Кир Стармер отправится в Вашингтон в конце января - начале февраля.

Еще одной важной темой встречи станут отношения с Пекином. Кир Стармер не поддерживает идею Дональда Трампа поднять тарифы на китайские товары. При этом он разделяет мнение о том, что КНР бросает вызов национальной безопасности США и Великобритании.

#Украина #Киев #Великобритания #Визит #кир стармер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Народный ОПК
2
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
3
МиГ. 85 лет в строю
4
Военная приемка в Китае
5
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
6
Связь в зоне СВО. Продолжение
7
РХБЗ в зоне СВО
8
Казанское. Высшее. Танковое
9
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
10
Оружие Южной Африки
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 